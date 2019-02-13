حسن الرداد.. الإبن الـ13 في رمضان القادم

متابعة بتجـــــــــــــرد: بدأ الفنان المصري حسن الرداد تصوير مشاهد مسلسله الجديد “الإبن الـ13 ” والمقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.
ويشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين أبرزهم ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي وآية سماحة، وهو من تأليف ورشة كتابة لكل من محمد أبو السعد، خالد أبو بكر ووليد أبو المجد ومن إخراج مصطفى فكري.
الجدير ذكره أن حسن الرداد شارك في سباق رمضان الماضي بمسلسل “عزمي وأشجان” الذي شاركته فيه زوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم.
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