فيلم The LEGO ينتزع الصدارة من Glass

متابعة بتجـــــــــــــرد: تشهد الساحة السينمائية العالمية منافسة شديدة بين أفلام عدّة انطلق عرضها منذ فترة.

وتراجع فيلم Glass من المرتبة الأولى بعد تصدّره لائحة الـ”بوكس أوفيس” خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليستولي على مكانه فيلم The LEGO MOVIE 2: The Second Part.

فيلم The LEGO MOVIE 2: The Second Part بطولة أصوات كل من مارجوت روبي، أليسون بري، كريس برات، جونا هيل، إليزابيث بانكس، ستيفاني بياتريس، تشاننغ تيتم ونيك أوفرمان.

الجدير ذكره أن العمل من تأليف ميشيل مورجان، ودمينيك روسو وإخراج مايك ميتشل وتريشا جام.