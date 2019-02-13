أحلام الأكثر تداولًا والإحتفالات تعمّ صفحاتها

متابعة بتجــــــــــــــرد: يحتفل جمهور ومحبّو النجمة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها اليوم في ١٣ شباط/فبراير على طريقتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد انهالت المعايدات ورسائل التهنئة على أحلام من متابعيها في مختلف البلدان العربية ودول الإغتراب حيث أعربوا لها من خلالها عن محبّتهم الكبيرة بأصدق الكلمات والتصاميم.

وكان لافتًا أن عشاق أحلام وحّدوا صورتهم الشخصية بصورة مميّزة تم تصميمها خصيصًا لهذه المناسبة كما وتصدّر هاشتاغ #HBDQueenAhlam قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة الأشهر في العالم “تويتر”.

من أسرة موقع بتجـــــــرد، نتقدّم بأحرّ التهاني من أحلام في هذه المناسبة ونتمنى لها دوام السعادة والنجاح على الصعيدين والفني والشخصي.