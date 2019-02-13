متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إليسا تطالب بزيارة الطبيب النفسي .. وتواجه "السرطان " من بلجيكا
طالبت المطربة، إليسا محبيها بضروة زيارة الطبيب النفسى، بصفة دورية لتجنب الوقوع فى الاكتئاب، والانهيار، كما حرصت على طمأنه جمهورها عقب توجهها الى بلجيكا، لاجراء عملية جراحية.
وكتب الفنانة على موقعها الرسمى تويتر :"الصحة النفسية منا للمجانين مثل ما قالولنا. الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزورو دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار.. كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية"
كما دونت الفنانة إليسا، على حسابها بموقع الرسائل القصيرة "تويتر" انها: "وصلت إلى بروكسيل وأنا بخير، فقط أشتاق إليكم يا أصدقاء.. استمتعوا بتغريداتكم".
يذكر أن الفنانة ستخضع هناك لعملية في يدها لإزالة أعراض نتجت عن تلقيها علاج السرطان.
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