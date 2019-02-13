القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أغنية "عشيري"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وجميع الإذاعات الخليجية والعربية، فضلا عن المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتنوعة. وطرحت حداد، مؤخرا، مجموعة أعمال غنائية سجلتها خلال حفلاتها على شكل جلسة غنائية. وأغنية "عشيري" من اللون الغنائي الإماراتي، أشعار وألحان سعيد الدوبي. كما أطلقت ديانا حداد أغنية "فديت عيونك وطاريك" من "جلسة خليجية 2019"، كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان الفنان وليد الشامي.

ومن المقرر أن تطرح المطربة اللبنانية خلال الفترة المقبلة باقي الأغنيات وفق برنامج مدروس، بجانب مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ديانا حداد تطرح "عشيري" باللهجة الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.