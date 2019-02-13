خاص- نانسي عجرم وليلى كنعان: جرعة زائدة من العشق في “الحب زي الوتر”

اطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنية “الحب زي الوتر” على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب وعبر المنصات الموسيقية.

الكليب وقعته المخرجة ليلى كنعان التي سبق وتعاونت مع نانسي بعدد كبير من الأغاني المصورة التي حققت نجاحاً كبيراً.

الأغنية صورتها “عجرم” منذ أشهر مع “كنعان” الا انها لم تكشف النقاب عنها إلا الآن، على الرغم من أن نانسي طرحت مؤخراً اغنية “بدنا نولع الجو” على طريقة الفيديو كليب.

أغنية “الحب زي الوتر”، من ألبوم “حاسة بيك”، رومنسية ذات ايقاع هادئ جداً، واتت الصورة من توقيع ليلى كنعان لتضيف جمالاً الى كلام الأغنية.

ظهرت نانسي وهي تغني وتعزف على البيانو ضمن مناظر خلابة مريحة للنظر بين أحضان الطبيعة.

اطلت نانسي بتصميم واحد حيث بدت كالعروس بفستان أبيض من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة. اطلالتها الطبيعية انسحبت الى مكياجها الملفت من توقيع فادي قطايا، وتسريحة شعرها البسيطة بانامل محمد خير ادلبي.

كالعادة، عمدت ليلى كنعان الى إظهار كل التفاصيل في الكليب بلقطات جميلة جداً ضمن كادرات مبهرة.

وقد حقق الكليب بعد ساعات قليلة على طرحه أكثر من 450 الف مشاهدة، اضافة الى المئات من التعليقات المشيدة بالأغنية والكليب الرومنسي عشية عيد الحب.