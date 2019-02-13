جورج كلوني في تصريح صادم عن ميغان ماركل

أشار الممثل والمخرج جورج كلوني أن وسائل الإعلام تضايق زوجة الامير هاري، دوق ساكس ميغان ماركل مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير.

واشار “كلوني” في حديث الى مجلة “هو الأسترالية” “إنهم يلاحقون ميغان ماركل في كل مكان، إنها امرأة حامل في الشهر السابع وتتعرض للتشهير والمطاردة بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه“.

وكان الامير هاري قد أصدر في عام 2016، بيانًا انتقد فيه وسائل الإعلام لتدخلها في الحياة الخاصة لميغان ماركل.

وتأزمت علاقة هاري وشقيقه الأكبر وليام مع وسائل الاعلام منذ مقتل الأميرة ديانا في حادث بمدينة باريس عام 1997 أثناء مطاردتها من قبل مصورين يلاحقون المشاهير.

نذكر ان جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين كانا قد حضرا حفل زفاف ميغان والأمير هاري العام الماضي.

وتنتظر ميغان طفلها الأول، في الربيع المقبل، هذا الأمر زاد من اهتمام الإعلام بها.