مطلق السلطان يدافعُ عن روزانا اليامي.. ويؤكّد: 93% من متابعي حساباتي نساء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتح مطلق السلطان، نجم السوشال ميديا السعوديّ، النار، على الفاشينيستات الكويتيات، من خلال وصف أغلبهنّ، بأنهنّ يقمنَ بقطع الأرزاق، ويتدخلنَ فيما لا يعنيهنّ.

وأضاف مطلق، في تصريحات تلفزيونية: "في فاشينيستات كويتيات ممتازات وفي منهن ملقوفات ويتدخلن في كل شيء وقاطعين أرزاق".

وتابع:"يعني مثلًا عندنا في السعودية مو قطاعين أرزاق لكن في شلالية، في الكويت أغلب الفاشينيستات يعملن مشاكل والتحرش عن طريق السناب والتلميحات.. تيجيك واحدة تقول لو في واحدة تيجي أرض المعارض بحش رجلها وطقها طق.. في فاشيستنا تقول كده؟".

كما رفض تشبيه مواطنته الإعلامية السعودية، روزانا اليامي، بما تفعله الفاشينيستات الكويتيات، من حيث التّطاول، وإثارة المشاكل، معلقًا: "لما روزانا اليامي قالت عن إحدى الفاشينيستات الكويتيات إنها ستكسر رجلها لو دخلت السعودية.. عشان هذه الفاشينيستا تدخلت في الشؤون السعودية.. يعني كان حق الرد وليس هجوم".

وصرّح، بأنّه سبق وأن أصيب بحالة من الاكتئاب، بسبب الهجوم الذي تعرّض له من قبل بعض متابعي السوشال ميديا، قائلًا: "تعرضت لحالة اكتئاب وكان ودي أوقف وأريح بس الناس ماعطوني فرصة.. هما يحسون هذا المشهور ما يحس".

وتابع: "لو عاد فيا الزمن ما أرجع للشهرة مرة ثانية... بس صار غصب الحين أنا قاعد أقننها".

وأوضح: "ما عندي احتكاك بالمشاهير.. وإذا كان حدا يحكي عني ترى أنا من النوعية اللي تواجه لأني من الشخصيات الواثقة في نفسها، وأحب أواجه الي قدامي.. و93٪ من متابعي حساباتي على السوشال ميديا من السيدات.. أنا أساسا ما أبغى رجال يتابعوني".