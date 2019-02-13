ميرهان حسين تخرج من السجن

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أفرجت مصلحة السجون المصرية عن الفنانة ميرهان حسين بعد انقضاء فترة حبسها لمدة أسبوعين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية كمين الهرم التي نشب فيها مشكلة بينها وبين اثنين من ضباط الشرطة.

وجاء الإفراج عنها بعد قضائها عقوبة الحبس أسبوعين وفق الحكم الصادر من المحكمة. حيث سلمت ميرهان نفسها لمديرية الأمن من أجل تنفيذ الحكم الذي صدر ضدها علماً بأن ضابطي الكمين صدر بحقهما حكما مماثلاً.

يشار إلى أنها ستعود على الفور لاستكمال تصوير دورها بمسلسلي "علامة استفهام" و"قيد عائلي" التي حصلت على إجازة منهما قبل تسليم نفسها لمصلحة السجون.