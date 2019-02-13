محمد رمضان يبدأ بتصوير مسلسله الرمضاني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انطلق أمس تصوير المشاهد الرئيسية من مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان بمشاركة الفنانتين حلا شيحة ونسرين أمين بمنطقة نزلة السمان بجوار الاهرامات تحت إدارة المخرج ابراهيم فخر الذي حدد مواقع التصوير المختلفة. يشار إلى أن التصوير انطلق دون استكمال باقي فريق العمل بشكلٍ نهائي للحاق بالعرض الرمضاني، علماً بأن شركة سينرجي المنتجة للمسلسل تنتظر توقيع العقود مع عدد من الفنانين خلال الأيام القليلة المقبلة. مع التذكير بأن المسلسل كان مهدداً بالخروج من السباق قبل عدول الفنانة حلا شيحة عن موقفها بالانسحاب منه، فيما انسحبت"أمين" من مسلسل "اللعبة" حتى تتواجد في "زلزال".

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