نانسي عجرم تطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

طرحت الفنانة نانسى عجرم، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تزامنا مع الاحتفال بأعياد الحب بعنوان "الحب زي الوتر" وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"الحب زي الوتر"، من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم وكانت ضمن أغاني ألبومها "حاسة بيك"، الذي طرحته في عام 2017 ، وضم ما يقرب من 13 أغنية.
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