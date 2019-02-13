الفنانة نيكول سابا تنفي مشاركتها في مسلسل "فلانتينو"

نفت الفنانة نيكول سابا حقيقة مشاركتها للفنان عادل إمام مسلسله الجديد "فلانتينو". وصرحت "سابا" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا قائلة فيه: "فوجئت بانتشار خبر فني على جميع المواقع العربية عن اتفاقي على مسلسل الزعيم عادل إمام "فالنتينو" كما فوجئت اليوم ايضا بانتشار خبر آخر عن استبدالي بممثلة أخرى بسبب مطالبتي بالإطلاع على سيناريو المسلسل كاملًا، لذلك أحب أن اوضح أن لم يعرض ولم يتفاوض معي أحد من طاقم عمل المسلسل ولا من طرف شركة الإنتاج.

وأكدت أنها إذا تم عرض عليها مسلسل للفنان عادل إمام فإنها بالتأكيد لن تطلب السيناريو فهو أستاذها ومعلمها وأول من فتح لها باب مصر العزيزة والمشاركة فيها بأعمالها. وطالبت سابا بنهاية البيان الأخوة الصحفيين بالتأكد من تلك الأخبار منها هى شخصيًا من ممن يتولى إدارة أعمالها.

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