دينا الشربيني تستعد لتصوير أول مشاهد مسلسل "زي الشمس"

يستعد فريق عمل مسلسل "زي الشمس"، لتصوير أول مشاهد العمل خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

واستقرت المخرجة كاملة أبو ذكري على القائمة الكاملة لأبطال المسلسل وهم دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، أحمد داود، سوسن بدر، والعمل من تأليف مريم نعوم، إنتاج محمد مشيش.

وتدور أحداث مسلسل "زي الشمس"، الذي تم تغير بعد أن كان يحمل اسم "الأختين"، في إطار تشويقي مثير حيث يتعرض شقيق المحامية التي تجسد دورها دينا الشربيني، إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقته في البحث عن قاتله، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.

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