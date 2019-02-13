عاصي الحلاني يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان " شو بخاف عليك"

يستعد الفنان عاصي الحلاني، لطرح أجدد أغانيه بعنوان "شو بخاف عليكِ" خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أنتهى من تصويرها على طريقة الفيديو كليب في المكسيك.

وقد سافر "الحلاني"، فور انتهائه من التصوير إلى فرنسا التي يتردد إليها دائمًا لإحياء حفلاته، والتقى هناك الفنان المغربي سعد المجرد، الذي أعرب عن سعادته بهذا اللقاء.

أغنية "شو بخاف عليكِ" من كلمات حسن عباس ومن ألحان باسم يحيى، وإخراج عادل سرحان.

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