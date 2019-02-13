غادة عبد الرازق تنفي انفصال ابنتها روتانا عن زوجها

انتشرت فى الساعات القليلة الماضية، أنباء عن انفصال روتانا ابنة الفنانة غادة عبد الرازق، عن زوجها الذي انجبت منه طفلتين هم خديجة وجويرية.
وكشفت غادة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة تجمع ابنتها مع زوجها واحفادها، نفت من خلالها صحة تلك الشائعات.
وعلقت عليها قائلة: "حبايب قلبى ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة اللى ما ورهمش غير الأقاويل الكاذبة والإشاعات.. بحبكم جدا".
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