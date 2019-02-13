"مايلي سايرس" تنوب عن زوجها بالعرض الخاص لـ"Isn’t It Romantic"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة الأمريكية العالمية، مايلي سايرس، على إنابة زوجها بالعرض الخاص لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم الرومانسية والكوميديا "Isn’t It Romantic" والذي أقيم فعالياته بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بحضور عدد من فريق عمل الفيلم.

ولفتت مايلي سايرس الانظار بتواجدها محلاً لزوجها الذي يعاني من أزمة صحية لم تمكنه من الحضور، وذلك وفقاً لتصريحات مايلي لموقع "Variety" والتي أكدت أنه ليس على ما يرام ويحتاج للراحة، وجاء تخمين البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب تواجد مايلي الحقيقي هو الترويج للفيلم بطريقة رومانسية بمناسبة طرحه بالتزامن مع أعياد الحب.

وهو ما أكدته مايلي في تصريحاتها معلنة أن علاقتها بليام تشبه حالة الفيلم الرومانسية، وفرصة منها للتأكيد على أهمية الفيلم بالنسبة لها وانه من الضروري أن تصل رسالة الفيلم للجمهور بالطريقة المناسبة، كما حضر العرض الخاص للفيلم النجمة بريانكا شوبرا إحدي بطلات الفيلم وزوجها النجم نيك جونز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية والكوميدية حول امرأة شابة تخضع لسحر ما لتكتشف تورطها في علاقة كوميدية رومانسية، والفيلم سيتم طرحه بالتزامن مع عيد الحب يوم 13 فبراير الجاري، وتحرص بريانكا على التواصل مع جمهورها بنشر صوراً وفيديوهات خاصة بحياتها الشخصية والعملية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي اعجاب الالاف من متابعيها.