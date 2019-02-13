الصور الأولى لويل سميث ومارتن لورانس بكواليس "Bad Boys 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر موقع "Just Jared"، الصور الأولى من كواليس الجزء الثالث لفيلم الأكشن المرتقب "Bad Boys for Life"، والذي يمثل عودة الثنائي الشهير ويل سميث ومارتن لورانس بعد غياب عن اخر أجزاء السلسلة عام 2003، وذلك بمدينة أتلانتا في جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت الكواليس تواجد النجمين بأحد الشوارع وهما يتبعان تعليمات مشهد ما والذي تضمن سيارة من الفئات الفائقة السرعة وهو ما إعتادت عليه طبيعة أجزاء السلسلة الشهيرة من مطاردات ومشاهد أكشن مشوقة.

وستدور أحداث الفيلم حول الضابط "ماركوس" الذي يتم ترقيته لرتبة مفتش وصديقه مايك لاروي يعيشا أزمة منتصف العمر وسط تحقيقهما بقضية جديدة تتضمن عدد من المرتزقة الألبانيين الذين يحاولوا مطاردتهم بعد قتلهم لأحد لأفرادها، ومن المقرر طرح الفيلم تجارياً مطلع 2020.

وقد حقق جزئي السلسلة نجاحاً تجارياً ضخماً، بدأت بالجزء الأول عام 1995، بإيرادات عالمية تخطت الـ140 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 19 مليون، مروراً بالجزء الثاني عام 2003 بإيرادات عالمية بلغت ضعف إيرادات الجزء الأول بـ273 مليون دولار من ميزانية تقدر بـ130 مليون دولار.

يذكر ان ويل سميث ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام، وهو النسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "Aladdin" والمقرر طرحه تجارياً بشهر مايو المقبل.