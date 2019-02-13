تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة الإماراتية “أحلام” وهي تستعرض مبخرة ضمن المنتجات المختلفة التي تبيعها في موقعها الالكتروني. وظهرت أحلام وهي تستعرض استعمال مبخرة إلكترونية على شكل المروحة الصغيرة، وقامت بتبخير شعرها ووجهها مؤكدة أن رائحة الباخور جميلة ويريح الأعصاب. وأثار الإعلان حالة من الجدل بين متابعيها وقلل ” مغردون” من أهمية المبخرة واعتبارها من الأشياء “الكمالية” فيما رأى آخرون أن المبخرة من الأشياء الأساسية في المنازل الخليجية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: في أول ظهور بعد مهاجمتها في قطر.. أحلام تستعرض منتج خاص بها والجمهور مصدوم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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