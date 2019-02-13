سارة الودعاني تتعرض لانتقادات قاسية بعد إخفاء وجه زوجها عن متابعيها

تعرضت الفنانة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني لانتقادات قاسية بعد إخفاء وجه زوجها وإظهار وجهها أمام متابعيها. ونشرت الودعاني، صورة مرفقة برسالة رومانسية لزوجها على ” إنستجرام ” وأرفقتها، معلقة: ” الحب وكل الحب.. أحمد الله ربي على رجل عن كل الرجال.. يغمرني ويحتويني ويسعدني.. اللهم أدم محبتنا طول العمر ولا تحرمني وجوده فهو كل حياتيرومانسية الودعاني تجاه زوجها لم ينتبه لها الجمهور الذي التفت إلى إخفاء وجه زوجها في الصورة التي نشرتها، وأثارت هذا الأمر الجدل وغضب نشطاء، وانهالت عليها التعليقات من متابعيها منتقدين إظهار وجهها وإخفاء وجه زوجها.

وعقب أحد المتابعين: ” الدنيا انقلبت الرجال صار بتغطى والبنت تكشف ” ، وكتب مستخدم آخر: ” أحس المهدي المنتظر بيطلع قريب لأن الدنيا صايره عكس الرجال تحولون نساء والنساء تحولون رجال “.

وتباينت التعليقات مثل: ” أنا بعرف انو المرأة بتغطي وجها بس شب هادا شغلكم”، و ” الحين الرجل تستر والحرمة لا دنيا عجيبه ”، و ” وصلنا الى زمن الحرمة التي تستر على الرجل ” ، و ” هي تطلع وجهها عادي والرجال يتغطى مو من صجك “.

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