في ذكرى ميلادها الـ78.. أبرز المحطات في رحلة ميمي جمال

كتب - أحمد عمرو:

يحل اليوم الذكري الـ78 لميلاد النجمة ميمي جمال، ولدت في فبراير من عام 1941، لأب مصري و أم يونانية الأصل، بدأت مسيرتها الفنية و هي طفلة حيث شاركت لأول مرة في فيلم "أقوى من الحب"، عام 1953، بطولة عماد حمدي و شادية، أقترح المخرج عز الدين ذو الفقار عليها أسم "ميمي جمال" بدلا من "أمينة مصطفى جمال"، وكان السبب هو وجود طفلة باسم "أمينة" في نفس الفترة التي ظهرت بها "ميمي".

عاشت الفنانة ميمي قصة حب كان بطلها ضابط في الجيش، و لم يحدث الزواج بسبب رغبته في أعتزالها الفن بعد زواجها منه، لأنها كانت في بداية حياتها الفنية، و في ظل تلك الظروف كان لقائها الأول بزوجها الفنان حسن مصطفى، خلال مسرحية "مطرب العواطف" في أواسط الستينات ونتيجة جمالها، كانت تتعرض لمواقف كثيرة لم يكن لها ذنب فيها فكانت تلجأ إليه، تعثر الأثنان بعلاقاتٍ فاشلة، وصولا إلى حبٍّ عُرفَ أنه من أنجح العلاقات في الوسط الفني، الفنانة

ميمي جمال وزوجها الراحل حسن مصطفى، حيث جمعتهما علاقة صداقة قوية، خاصة بعد تشابه ظروفهما في ذلك الوقت، وكانت الفنانة ميمي جمال، تعاني من أثار تجربة حب فاشلة، و الفنان حسن مصطفى، كان خارجًا لتوّه من تجربة حب فاشلة مع زوجته الأولى بثينة حسن، و خاصة بعد وفاة والد ميمي، فكان دائما ما يوجه لها حسن مصطفي بعض نصائحه المخلصة وشكل لها قدوة وأدت هذه الظروف إلى أنها أحبته بشدة، وبقيت هذه العلاقة المبنية على الثقة الكاملة والصدق هي أساس حياتهم السعيدة.

طلبت النجمة ميمي الطلاق مرة واحدة في حياتها، من زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، جاء ذلك بعد خلاف حدث بينهما بسبب تصرف غريب قام به الفنان الراحل، حيث كانت هناك إحدى الفنانات التي كانت تعمل في المسرح مع الفنان

حسن مصطفى وكانت تداعبه خلف الكواليس وتقوم برسم أسمه على يدها بالمانيكير وتقوم بوضع يدها على كتفيه، فلم ترضي به الفنانة و طلبت الطلاق من حسن مصطفى وهي المرة الوحيدة في حياتها التي طلبت منه هذا الطلب.

شاركت النجمة في العديد من الأفلام، و المسلسلات، المسرحيات، حيث بلغ عددهم أكثر من 480 عملاٌ فنياٌ، خلال مسيرتها كان أهمهم "ليلة جواز الشغالة"، "بندق بيه"، "الفانوس السحري"، "زوجة من الشارع"، "الخطايا"، "لصوص لكن ظرفاء"، "دقة قلب"، "الولد الغبي"، "جيران آخر زمن"، "ليلى زمانها جايه"، "حكايات مجنونة"، "زواج بدون إزعاج"، "دو ري مي فاصوليا"، "عائلة الحاج متولي"، "أمانة يا ليل"، "حدائق الشيطان"، "الفريسة و الصياد"، "ورق التوت"، "الباطنية"، "كيد النسا"، "طيري يا طيارة"، "الزوجة الرابعة"، "وش السعد".

أعلنت النجمة ميمي جمال أبتعادها عن الفن، وإنها لم تعتزل و لن تعلن إعتزالها، و ذلك بعد أنها وجدت نفسها غير قادرة علي العودة للحاية الفنية بسبب غياب زوجها الفنان الراحل حسن مصطفي في مايو من عام 2015، حتي أتصل بها الفنان أحمد حلمي و طلب منها المشاركة معه في فيلم "لف و دوران"، وفعلاٌ قامت الفنانة ميمي بتصوير الفيلم، ومن ثم عادت للعزلة مرة أخري.