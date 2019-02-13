شاهدوا شيماء سيف تهدد زوجها بسبب نادين نسيب نجيم.. مش هنعمل فضايح قدام الناس

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 09:53 صباحاً -

هددت الممثلة المصرية ​شيماء سيف​ زوجها ​محمد كارتر​ بإقفال حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب متابعته للممثلة وملكة جمال لبنان السابقة ​نادين نسيب نجيم​ على حسابه.



وفي التفاصيل فقد حلت شيماء سيف ضيفة على برنامج “حمد شو” الذي يعرض على شاشة تلفزيون “الراي” الكويتي، وعندما كشف لها مقدم البرنامج عن ان زوجها يتابع كل من الفنانة ​هيفا وهبي​ والفنانة ​مايا دياب​ ردت سيف ممازحة بأن مايا وهيفا يشبهانها وقالت: “عشان شبهي أي حد شبهي بيحبه”.

وتابعت: “حتى نادين نسيب نجيم شبهي”، وبروح فكاهية هددت زوجها بإقفال حسابه حيث قالت ممازحة: “بلوك والأكاونت هيتقفل مش هنعمل فضايح قدام الناس، لينا بلد وبيت تلمنا”.