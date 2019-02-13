غادة عبد الرازق تعلن انسحابها رسميًا

متابعة بتجــــــــــــرد: لم يحالف الحظ الممثلة غادة عبد الرازق بعد خروج مسلسلها الدرامي الجديد “حكاية مرة” من الموسم الرمضاني المقبل.

وأشارت بعض المصادر المقربة من غادة إلى أن سبب ذلك يعود لعدم التزام فريق عمل الكتابة بتسليم الحلقات كاملة في الوقت المحدد، ما جعلها تقرر الانسحاب من المنافسة قبل التحضيرات الأولى للمسلسل.

هذا وأضافت المصادر أنّ غادة عبد الرازق وبعد انسحابها، قررت التركيز على أعمالها السينمائية بعد أن وافقت أخيرًا على بطولة فيلم سينمائي جديد مأخوذ عن رواية بعنوان “أرض الشهداء”، ويروي العمل مجموعة من القصص الوطنية للجنود المصريين قبل حرب 1967.