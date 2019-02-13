ديانا حداد تطلق “عشيري” وهذه مشاريعها الفنية المقبلة

متابعة بتجــــــــــــــرد: بدأت الفنانة ديانا حداد طرح مجموعة أعمال غنائية تم تسجيلها من حفلاتها ومشاركاتها الغنائية، قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية.

وأطلقت ديانا حداد من بين هذه الأعمال، أغنية “عشيري” من اللون الغنائي الإماراتي، وهي أغنية قديمة كتبها ولحنها سعيد الدوبي، عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” وأثير الإذاعات الخليجية والعربية، فضلًا عن المكتبات الموسيقية الإلكترونية.

وكانت ديانا حداد قد أطلقت من أغنيات “جلسة خليجية 2019” أيضًا أغنية “فديت عيونك وطاريك” وهي من كلمات الشاعر علي الخوار والحان الفنان وليد الشامي، وستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقي الأغاني حسب برنامجها الذي أعدته لذلك، إلى جانب مجموعة من الأغنيات الجديدة التي باتت في مراحلها الأخيرة من الإعداد والمكس والماسترنغ، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.