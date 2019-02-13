كيف ردّت مايا دياب على الجدل حول صورها بدون مكياج؟

ردت النجمة مايا دياب لأول مرة على الضجة الكبيرة التي اثيرت بعد ظهورها على غلاف مجلة “هاربر بازار ارابيا” طبيعية دون مكياج او تعديل على صورها. وتساءلت قائلة: “شو في شي غريب شو يلي صار؟”

ولفتت الى انها تنظر الى الاشخاص الذين أحبوا ظهورها دون مكياج فقط والتي تتخطى نسبتهم 97%.

ولمن تقول “يصفوا حكي”، اشارت الى انها توجه كلمات الأغنية الى الناس الذين يحبون ان يتحدثوا عن غيرهم او يؤذون غيرهم.

واضافت ان مواقع التواصل “نزعت الناس للأسف” وأخذت البعض الى اماكن كانوا يحلمون ان يصلوا اليها. وشددت انها تتحدث عن نوعية معينة من الناس. وأكدت مايا الى انها لم تعد تتأثر بالتعليقات المسيئة لها منذ زمن بعيد.

وكانت مايا، قد اثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بعد ظهورها على طبيعتها من دون مكياج، وشددت في المقابلة الى انها لاتظهر دون مكياج إلا مع عدد قليل من الأصدقاء وأفراد الأسرة.

نذكر ان آخر أعمال مايا دياب اغنية منفردة بعنوان “يصفوا حكي”.