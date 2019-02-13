ميغان ماركل تُلهمُ مصفّفي الشّعر في أسبوع نيويورك للموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ انضمامها إلى العائلة المالكة، طوّرتْ دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، أسلوبها الجماليّ الخاصّ.

وتكمن وصفتها السّحريّة في مكياجٍ خفيفٍ، يُظهر إشراقة بشرتها، مع تسريحات الشّعر الكلاسيكية الأنيقة.

ويبدو أنّ إطلالاتها الهادئة والكلاسيكية، كانت حاضرة في عروض أسبوع نيويورك للموضة، فالمراقب لعارضات الأزياء، يجد أنّهنّ اتّجهن إلى تسريح الشّعر على شكل كعكة، أو ذيل حصان.

غالبًا ما تكون هذه العروض مليئةً بأنماط الشّعر الفوضوية والغريبة، ولكنّ عروض خريف 2019، كانت أكثر هدوءًا، وكلاسيكية.

بالنسبة إلى عروض "Cushnie"، اعتمدتْ مصفّفة الشّعر، جوستين مارجان، تسريحة ذيل الحصان المنخفض، والمتدلّي، في مؤخّرة العنق للعارضات.

وكانت الكعكة هي المسيطرة في عروض "براندون ماكسويل"، ولكن مصفّف الشّعر، بوب ريسين، أضاف لها بعض اللّمسات، ففي حين بدتْ تسريحة الشّعر بسيطةً، وأنيقة من الأمام، كانت الكعكة في الخلف، مصفّفةً بطريقة مختلفة.

أما في عروض "بروك"، قام مصفّف الشّعر بيتر غراي بإضفاء بعض الرومانسية، بحيث جعل التسريحة تبدو أكثر نعومةً، مع تمرير الشّعر فوق الأذنين، كما تفعل الدوقة، في كثير من الأحيان.