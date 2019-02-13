في أوّل ظهور له بعد محاكمة قاتل حفيدته.. ما حقيقة تورُّط مورغان فريمان بقضيّة تحرُّش؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الممثل الأمريكيّ، مورغان فريمان، لأوّل مرّة علنًا، منذ محاكمة قاتل حفيدته، وذلك أثناء حضوره حدثًا في لوس أنجلوس.

الممثل، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، ظهر للترويج عن فيلمه، الذي يعرض على "ناشيونال جيوغرافيك"، كاليفورنيا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورفض مورغان، التّعليق على الاتّهامات الموجّهة إليه، بشأن التّصرّفات غير اللائقة، مع حفيدته ومجموعة من النساء الأخريات.

وجاء ظهور مورغان، بعد أقلّ من شهر من محاكمة قاتل حفيدته إيدينا هاينز، لامار دافينبورت، الذي حكم عليه بالسّجن لمدّة 20 سنة، في إدانته بالقتل غير العمد، بعد أنْ طعنها في أغسطس / آب 2015 في مدينة نيويورك.

وخلال جلسة المحاكمة، صرختْ والدة دافنبورت، بأنّ مورغان فريمان تحرّش بحفيدته، وكان سببًا في ذلك، في إشارة إلى الاتّهامات السّابقة التي نفاها مورغان.