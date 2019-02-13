ناهد السباعي تُوضِّح أنّ "الابن 13" مُفاجأة

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها بالوقوف أمام الفنان حسن الرداد في مسلسل "الابن 13"، وبيّنت أنّ الرداد فنان متميز ويختار أدواره بعناية والعمل برمته جديد ومختلف.

وأضافت ناهد السباعي، خلال تصريح خاص لها إلى "العرب اليوم"، قائلة: "كنت أنتظر العمل الذي يجعلني أعود إلى الدراما من جديد، وعندما قرأت سيناريو مسلسل "الابن 13" الذي كتبه كل من محمد أبوالسعد وخالد أبوبكر ووليد أبوالمجد، وجدته مختلفا ومشوقا ومكتوبا بحرفية كبيرة، مما جعلني لن أتردد للمشاركة به"، أمّا عن دورها في العمل فرفضت ناهد الإفصاح عنه، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة بكل المقاييس.

يذكر أن مسلسل "الابن 13" تم الانتهاء مِن تجهيز الديكورات الأولى للعمل قبل بَدء التصوير، إضافة إلى الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة وهم: ناهد السباعي وسلوى خطاب وهيدي كرم وشيماء سيف وإيناس كامل وبيومي فؤاد ومحمود البزاوي ومحمود الليثي وكوكي وآية سماحة.

وتعود ناهد السباعي بمسلسل "الابن 13" إلى الدراما التلفزيونية بعد غيابها عامين منذ تقديمها الجزء الثالث والرابع من مسلسل "هبة رجل الغراب" مع المخرج رامي رزق الله عام 2017، بينما كان آخر أعمالها في رمضان مسلسل "الميزان" مع غادة عادل وباسل الخياط وأحمد فهمي ومحمد فراج وإخراج أحمد خالد موسى عام 2016.

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