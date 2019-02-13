محمد نور ينتهي مِن تصوير "وش السعد"

كشف المطرب محمد نور أنه انتهى مؤخرا مِن تصوير أغنيته الجديدة "وش السعد" وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، مشيرا إلى أن تصوير الكليب استغرق أسبوعا في باريس، موضحا أنه تم اختيار فرنسا تحديدا لتصوير الكليب لكونها عاصمة الجمال، وأن الأحوال الجوية المحاطة بالبرد والثلوج هناك مناسبة لفكرة الكليب.

وأعلن محمد نور، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أنه يستعدّ لطرح أغنية "وش السعد" في عيد الحب المقبل نظرا إلى أن الأغنية تميل إلى الطابع الرومانسي، وعيد الحب يعدّ من أفضل الأوقات لطرحه خلاله، معربا عن سعادته بالتعاون مع المخرج المميز هيثم حسن صاحب فكرة الكليب لكونه يتمتع باحترافية شديدة، وكذلك مدير التصوير شاكر الذي نال جوائز عدة عالمية كثيرة في أميركا وأوروبا عن أفلامه العالمية، كما أثنى نور على فريق العمل بأكمله الذي أخرج الكليب باحترافية شديدة بمواصفات عالمية.

يذكر أن كليب أغنية "وش السعد" غناء محمد نور وكلمات محمد البدري وألحان وتوزيع محمد شفيق ومدير تصوير شاكر وهندسة صوتية محمود عزت ومستشار إعلامي موسى صبري وإخراج هيثم حسن.

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