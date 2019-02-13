هاجر الشرنوبي تكشّف عن مُشاركتها في "الملكة"

كشّفت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن مشاركتها في السباق الرمضاني، من خلال مشاركتها في مسلسل "الملكة"، التي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وأعلّنت في تصريح خاص لـ"لايف ستايل، انتهاءها من تصوير مشاهدها في فيلم "بورصة مصر"، وقالت، "أقدم دور مختلف في فيلم (بورصة مصر)، حيث أنني أقدم دور فتاة من بيئة شعبية تدعى "وفاء" رافضة الإفصاح عن باقي تفاصيل الشخصية، مؤكّدة أنها ستكون مفاجأة بكل المقاييس.

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