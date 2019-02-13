هبه مجدي تؤكّد شخصيتها في "ولاد الغلابة " مختلفة

كشفت الفنانة هبة مجدي أنها قررت أن تخوض السباق الرمضاني المقبل بعملين مميزين , هما مسلسل " ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا , ومسلسل" طلقة حظ" بطولة الفنان مصطفي خاطر , مشيرة إلي أنها تقدم في كل عمل منهما شخصية مختلفة تمامًا عن الأخر وتحمل الأحداث العديد من المفاجآت للجمهور .

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وأوضحت أنها تقدم في مسلسل "ولد الغلابة" شخصية صعيدية قوية و شريرة بينما تقدم في مسلسل "طلقة حظ" شخصية كوميدية خفيفة , مؤكدة أنها تختار أدوارها بعناية شديدة وحريصة للغاية على أن تكون كل أدوارها مختلفة ومتنوعة.

وأشارت هبة أنها تحمست للمشاركة في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" , لكونه عمل قوي يحتوي على تولفية مميزة تجعله ينافس بشكل قوي خلال السباق الرمضاني المقبل , بداية من الشركة المنتجة مرورًا بالسيناريو الذي قام بتأليفه أيمن سلامة , والذي يحتوي على حبكة درامية رائعة , بالإضافة إلي الإخراج , حيث يتولى الإخراج المخرج محمد سامي , إلي جانب وجود نجم كبير لديه شعبية وجماهيرية مثل أحمد السقا , وأوضحت أن شخصيتها في العمل مختلفة عن أعمالها السابقة .

وتحدثت عن دورها في مسلسل "طلقة حظ" , حيث أوضحت أنها تقدم في المسلسل شخصية تناقض تمامًا لمسلسل "ولد الغلابة" , إذ أنها تقدم شخصية كوميدية وأن هذا هو أكثر ما شجعها للمشاركة في المسلسل , بخاصة أنها طيلة السنوات الماضية لم تقدم دور كوميدي وتعتبر تقديمها لهذا الدور بمثابة تحدي كبير بالنسبة لها وتتمني أن تنال الشخصية إعجاب المشاهدين حينما يتم عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني المقبل .

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