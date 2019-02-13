هبه طوجي تستعد لإحياء حفلها الجديد على مسرح الماركية

وصلت صباح الثلاثاءالمطربة اللبنانية هبه طوجي بصحبة الموسيقار أسامه الرحباني المشرف علي أعمالها وذلك استعدادا لحفلها مساء الجمعة علي مسرح الماركيه بالتجمع الخامس هبة عقب وصولها أكدت أنها سوف تقدم أغنيات لسيد درويش وأغنيات من الفلكلور المصري بشكل موسيقي جديد, للموسيقار أسامه الرحباني وإضافة قائلة "إن مسرح الماركيه يضاهي المسارح العالمية ويقف علي خشبته كل النجوم الكبار وأنا متحمسة لتقديم حفلا متميزا الجمعة القادمة". وكشفت عن سبب تصويرها لأفيش الحفل عند الأهرامات قائلة :الصور صورتها منذ عام عقب زيارتي الأولي العام الماضي واحتفظت بها وقررت أن استخدمها لأنني اعشق هذه الحضارة وهذا الشعب". قد يهمك أيضا:النقاد يختارون أجمل أعمال الموسيقار عمار الشريعي في ذكراه السادسة الفنان لطفي بوشناق يصل إلى القاهرة لتكريمه في "الفلكلور الأفروصيني"

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