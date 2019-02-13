شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا وإيمى سمير غانم مع خالد ووليد نبيل الحلفاوى رمضان المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدراما المصرية منذ نشأتها، عائلات فنية كثيرة على مستوى التمثيل والإخراج والتأليف، مثل عائلة ذو الفقار التي قدمت لنا صلاح وعز الدين ومحمود ذو الفقار، وعائلة أباظة التي قدمت لنا رشدي وفكري وثروت أباظة، وكان هناك الأشقاء مثل حسين فهمي ومصطفي فهمي وفريد الأطرش وأسمهان والقائمة مليئة بالأسماء والنجوم .

ومن مفارقات الموسم الرمضانى المقبل، هو التوافق والصدفة التى تجمع بين ابنتى النجم الكبير سمير غانم وهما دنيا وإيمى وابنى الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، وهما المخرجان خالد ووليد، حيث تتعاون النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الرمضانى مع المخرج خالد الحلفاوى.

دنيا وايمي غانم

أحداث المسلسل تعتمد على 3 قصص، كل قصة يكتبها مؤلف مختلف وتدور فى 10 حلقات، حيث انتهى المؤلف أيمن وتار من كتابة أول 10 حلقات وهى القصة الأولى، فيما يكتب السيناريست شريف نجيب الـ10 حلقات الثانية. وجاء تعاون دنيا مع المخرج خالد الحلفاوى بعد النجاح الكبير الذى حققه بمجموعة كبيرة من الأفلام أخرها "نادى الرجال السرى"، للنجوم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وغادة عادل ونسرين طافش.



المخرج وليد الحلفاوي

النجمة إيمى سمير غانم وقع اختيار أحمد السبكى منتج مسلسلها الجديد "سوبر ميرو"، على المخرج وليد الحلفاوى ليتولى العمل، بعدما قدم مع السبكى فيلم "على بابا" من بطولة آيتن عامر وكريم فهمى، ويشارك إيمى بطولة مسلسلها الجديد "سوبر ميرو"، نجم مسرح مصر حمدى الميرغنى، من تأليف محمد حمدى.