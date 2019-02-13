شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هبة مجدى تستأنف تصوير "طلقة حظ" بعد أجازة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة هبة مجدى تصوير مشاهدها فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر، اليوم الأربعاء، بعد أجازة اسبوع حصلت عليها لعدم وجود مشاهد لها فى الديكورات التى تم التصوير فيها خلال الأيام الماضية، وكانت الأجازة الأولى التى تحصل عليها منذ انطلاق التصوير.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر.

وفى سياق متصل تواصل هبة تصوير مشاهدها فى مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا والذى تظهر به فى شهر رمضان المقبل أيضاً، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وادوراد وكريم عفيفى وهادى الجيار وطاهرة وفايق عزب.