شكرا لقرائتكم خبر عن برغم الشهرة.. فنانو هوليوود الأكثر بساطة وتواضعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما يواجه الجمهور فى هوليود صعوبة شديدة فى التواصل مع نجومهم المفضلين، خاصة وأن الغالبية متهمون بالغرور، وهذا بسبب الغنى الفاحش من جهة والشهرة والأضواء التى تحيطهم باستمرار، أما فى المقابل فهناك نجوم بهوليوود هم الأكثر بساطة ولطفا ويحكى العالم كله عن طيبة قلبهم وتواضعهم، وهؤلاء يرصد ”الخليج 365” نماذج متعددة منهم، وفقا لموقع storypick الأجنبى.



جيم كارى

1.جيم كارى:

من أكثر فناني هوليوود تواضعاً فهو دائماً يسعى إلى إسعاد من هم أقل منه شهرة وعندما يسير فى الشوارع يحترم من يقترب منه للتصوير، ويسعد كثيراً عندما يرى الأشخاص البسيطة سعيدة لرؤيته ولم يحرج أى شخص يريد أن يلتقط الصورة معه، ومعروف عنه أنه شخص مرح فى الحقيقة كما نجده فى أدواره الفنية.



كيانو ريفز

2.كيانو ريفز:

ممثل كندى شهير وبرغم أن ثروته تبلغ 100 مليون دولار إلا أنه دائماً يلجأ إلى التحرك عن طريق قطارات الأنفاق وليس عن طريق سيارة تبلغ الملايين من ثمنها، إلى جانب أنه يجلس فى الشوارع مع معجبينه ويأكل من المطاعم الشعبية كالعامة ولا يحرج من يقترب منه للتحية ومن المعروف عنه إنه لا يعطى للمال أى أهمية.



جونى ديب

3.جونى ديب:

الممثل الشهير جونى ديب عاش طفولة قاسية كثيراً وربما هذا سبب فى جعله من أكثر الفنانين تواضعاً وهو لا يبالى بالتبرع بملايين لصالح من يحتاج إلى مال وهو أيضاً دائماً يحرص على ارتداء زى Jack Sparrow وهو شخصيته الشهيرة فى سلسلة أفلام Pirates Of The Carribean ويزور مستشفيات الأطفال كى يخفف عنهم آلامهم.