محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر المنتج أحمد السبكي صورًا من كواليس مسلسل "سوبر ميرو" ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"،بطولة إيمي سمير غانم، المقرر عرضة ضمن السباق الرمضاني المقبل.
وظهرت في الصور الفنانة الشابة ملك قوره، الفنان محمد ثروت، علق السبكي " مسلسل سوبر ميرو 2019".
يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي المرغني، ومن إخراج وليد الحلفاوي، إنتاج أحمد السبكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك قوره ومحمد ثروت في كواليس "سوبر ميرو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.