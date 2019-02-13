شاهد.. شيخ سعودي: “لا يجب على الرجل اخبار زوجته الاولى بنيته الزواج من ثانية”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 05:27 صباحاً -
أكد الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، أن الرجل غير ملزم بإخبار زوجته بنيّته الزواج من زوجة ثانية، مبيناً أن الأمر يختلف من امرأة لأخرى ولكن الأفضل أن تكون الزوجة على علم بذلك.
وحذّر المطلق خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، الزوجة الأولى من الجحود والانقلاب على زوجها بسبب زواجه من ثانية، مضيفاً أن إخبار الزوجة بنيّة الزواج من ثانية له إيجابيات وسلبيات، وكل إنسان أعرف بزوجته.
ونصح الشيخ المطلق الرجال المعددين بحسن الخلق ومكارم الأخلاق مع الزوجة الأولى، مبيناً أن أكثر ما يشق على الزوجة أن تظن أن الزوجة الثانية ستأخذ زوجها منها، ولا يجوز للرجل أن يجرح مشاعر زوجته؛ لأنها أم أولاده في النهاية وشريكة حياته.
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