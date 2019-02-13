شاهد.. بن سلمان يصعد سطح الكعبة المشرفة أثناء تفقده مشاريع الحرم المكي

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 05:27 صباحاً -

تفقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سطح الكعبة المشرفة يوم الإثنين أثناء زيارته للحرم المكي الشريف.

وأظهرت مقاطع عدة الأمير محمد بن سلمان وهو يتفقد سطح الكعبة وبرفقته وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري.

وكان ولي العهد زار المسجد الحرام ووقف على مشاريع التوسعة والتطوير وتفقد الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، كما طاف بالكعبة المشرفة وشارك في غسلها.