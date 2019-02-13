شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث تريلر لفيلم Captain Marvel الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة مارفل تشويق متابعيها بطرح تريلر جديد لفيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، المقرر طرحه يوم 6 مارس المقبل فى دور العرض المصرية، و8 مارس في دور العرض حول العالم.

الفيلم من بطولة برى لارسون، وجيما تشان، وماكينا جريس، ولى بيس، وبن مندلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، ودجيمون هونسو، ومن إخراج آنا بودن، وريان فليك، ومن تأليف جين كولان، وليز فلانهيف، وميج ليفاف، وكارلى مينش، ونيكول بيرلمان، وجنيف روبرتسون-دووريت، وروى توماس.

فيلم Captain Marvel تدور أحداثه حول تحول كارول دانفيرز إلى واحدة من أقوى الأبطال فى الكون عندما تم اكتشاف أن كوكب الأرض فى منتصف حرب للمجرة بين اثنين من الأجناس الغريبة.