ميريام فارس أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورًا جديدة لها بلوك أنيق. وظهرت "ميريام" في الصور بفستان "بترولي"، وطقم ألماس ومكياج ناعم، حيث حازت إطلالتها على إعجاب جمهورها. يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "قومي" باللهجة الخليجية، وهي من كلمات والحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين.​

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