كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 02:57 صباحاً -

سُجّل خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اللبناني بغية مناقشة البيان الوزاري، إستخدام أحد النوّاب لهاتفه. وقد قام الرئيس نبيه برّي بالتوجّه الى النائب بالقول:”يا خيي قملي هالتلفون من ايدك هون ممنوع”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نبيه بري ينهر نائب لبناني: “قملي هالتلفون من ايدك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.