كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 02:57 صباحاً -
أكدت الفنانة المغربية دنيا بطمة ان ابنتها غزل ليست بحاجة الى اخوانها من زوجها محمد الترك.
وقالت بطمة في تصريحات لموقع “le360”: “غزل لا ينقصها حاجة غزل بعائلتها غزل ما شاء الله حبيبة المغاربة وحبيبة العرب كاملين”.
وردا على سؤال ان كانت ستظهر مع حلا الترك في برنامجها الجديد على قناة MBC اجابت ان البرنامج لن يزيدها شيء وانها لا تشاهد قناة الـ MBC وتابعت “كل واحد يشق طريقه”.
من ناحية اخرى، اعتبرت دنيا بطمة نفسها الفنانة الاولى بين بنات جيلها سواءا في المغرب او الخليج وقالت نها هذا الشيء يشهد به الناس وليس هي شخصيا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. دنيا بطمة عن علاقة ابنتها غزل بأشقائها: “لا ينقصها شيء وهي حبيبة المغاربة والعرب”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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