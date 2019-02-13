الممثلة المصرية إيمي سمير غانم تبدأ تصوير مسلسل "سوبر ميرو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم تصوير أول مشاهد مسلسل "سوبر ميرو" مع الممثل الكوميدي حمدي الميرغني، استعدادا لعرضه ضمن سباق موسم الدراما الرمضانية لهذا العام.

إيمي تجسد شخصية بطلة خارقة في المسلسل الذي تدور أحداثه في حي شعبي. "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم ومن تأليف أحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.



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