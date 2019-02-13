حضور العرض الخاص لـ"عيش حياتك" يستقبلون سامح حسين بالأحضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبد الناصر:

التف المئات من حضور العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، حول سامح حسين، والتقطوا الصور السيلفي معه ومع زوجته، وسام حمدي مؤلفة الفيلم.

وأقام صناع الفيلم الذي يطرح تجاريا اليوم الأربعاء، عرضًا خاصًا له بالتزامن مع احتفالات عيد الحب في العالم.

وحضر العرض الخاص لفيلم "عيش حياتك"، العديد من نجوم الوسط الفني لتهئنة سامح ومن بينهم: نضال الشافعي، وحنان مطاوع، وشريف رمزي، وهاني رمزي.

كما حضر عدد كبير من نجوم وضيوف شرف الفيلم منهم: ساندي، وسامية الطرابلسي، وأحمد التهامي، وأحمد حلاوة وحامد شراب، فيما تغيب إدوارد، ومحمد نور.