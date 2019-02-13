محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب: يقدم موقع "الخليج 365" نشرة يومية بأبرز أخبار نجوم هوليوود، يتناول فيها أهم ما يطرأ على حياتهم الشخصية وجديد أعمالهم الفنية، أبرزها احتفاء الإعلامية الأمريكية البارزة أوبرا وينفري بالمخرجة اللبنانية "نادين لبكي"، وطرح شركة "20th Century Fox" أسطوانات الدي في دي والبلو- راي.

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة هوليوود| أوبرا وينفري تحتفي بـ"لبكي".. وطرح أسطوانات "DVD" لفيلم رامي مالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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