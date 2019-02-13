بالصور والفيديو: حفل خيالي وتكاليف بالملايين لعيد ميلاد طفلة كايلي جينر

أنفقت كايلي جينر نجمة تليفزيون الواقع، ملايين الدولارات لكي تحوّل منزلها إلى مدينة ملاهي ضخمة ومبهرة من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها ستورمي الأول.

وبلافتة كبيرة وضخمة وضِعت على المدخل تحت اسم “عالم ستورمي”، استقبلت كايلي الضيوف، وبجانب ذلك وضعت كايلي العديد من الألعاب الكبيرة مثل النافورة المتحركة وعربات الخيول بجانب الكثير من الألعاب.

بينما جاءت كعكة عيد الميلاد متحركة على شكل عربة خيول دوارة تحيطها الزهور الذهبية من كل جانب، بجانب تقديم حلوى على شكل وجه طفلتها الصغيرة.

وكانت قد رافقت كايلي جينر صديقها ترافيس سكوت خلال حفل توزيع جوائز الغرامي الـ62، المقام بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.

https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/02/10/3216130778817316576/1024x576_MP4_3216130778817316576.mp4