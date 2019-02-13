بالفيديو: حديث حلا الترك عن برنامجها الجديد يعرضها لانتقادات حادة

تواجدت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في برنامج mbctrending على قنوات الـ mbc تحدثت فيه عن برنامجها الخاص “حلا” والذي من خلاله كشفت أنها ستقدم لجمهورها حياتها اليومية بعيداً عن أجواء العمل وحلا الترك في حياتها العملية.

خلال حديث حلا الترك عن برنامجها الذي سيتم عرضه على قناة الـ mbc ابتداءً من يوم السبت السادس عشر من فبراير الحالي تحدثت مع المذيعات بالإنجليزية وتابعت حديثها ما بين العربية والإنجليزية ليعرضها الأمر لانتقادات حادة من قبل متابعيها.

أطلت حلا الترك على جمهورها بمكياج كامل وشعر طويل لونه بني غامق مع تدرج ألوانه بالأشقر من أطرافه وبنطال عريض بالأحمر إذ كانت إطلالتها تناسبها كثيراً.

حلا الترك كشفت أنها ستشارك يومياتها مع الجمهور لتكشف حياة حلا الترك بعيداً عن أجواء العمل وسيظهر معها كل من والدتها وجدتها وأصدقائها أما شقيقيها فقامت بتصويرهما خلسة لرفضهما الظهور أمام الجمهور.

يبدو أن حلا الترك لن تشارك والدها الظهور في برنامجها فبعد انتقالها للعيش في منزل والدتها اختلت طبيعة علاقتها بوالدها واختلفت كثيراً.