شاهد: شيرين تكشف سر عدم رغبتها الإنجاب من حسام حبيب وتشعل الاستوديو برقصها

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن السبب الذي لا يجعلها ترغب في الإنجاب حالياً من زوجها الفنان حسام حبيب، لتقول مازحة أنها ترغب في أن تظل المدللة لديه.

شيرين قالت في برنامج “تخاريف” أنها تمزح مع زوجها حسام حبيب، بأنها لو أنجبت سوف يحب المولود أكثر منها، وهي ترغب في أن تظل هي المدللة الوحيدة لديه، لهذا لا ترغب في الإنجاب في الوقت الحالي.

ووجهت شيرين رسالة لمحبيها أنها تتمنى حقاً أن تنجب من زوجها حسام حبيب، كما أرسلت رسالة لكارهيها بأنها تزوجت سريعاً ليس كما أشيع أنها كانت حامل وقتها لتقول: “احنا متجوزناش عشان نداري فضيحة ولا حاجة..عشان كل الناس كانوا فاكرين شيرين اتجوزت حامل بعديها بـ 3 أيام”.

من جهة أخرى، أشعلت شيرين الاستوديو برقصها على أغنية المهرجانات “لا لا”، فبدا عليها الخجل عندما طلبت منها المذيعة وفاء الكيلاني الرقص، ثم اندمجت وأدت حركات مليئة بالدلال ثم جلست سريعاً.

كما تحدثت شيرين عن أكثر الأمور التي ينزعج منها زوجها حسام حبيب، وهو تقبيلها للرجال، محاولاً الآن أن يضع حداً لهذا الأمر وهي من جانبها ترى أن هذا هو الوضع الصحيح.