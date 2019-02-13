"باسل الزارو" أحدث المنضمين إلى الحرملك

كتب - أحمد عثمان

انضم الفنان "باسل الزارو" إلى أسرة المسلسل التاريخى "الحرملك" الذى من المقرر طرحه خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل، المسلسل يشارك فيه أكثر من 60 ممثل ، وتم وضع ميزانية ضخمة لهذا العمل، ويتم تصوير في عدد من الأماكن منها أبوظبي وبيروت وتركيا.



وخلال المسلسل يتحدث "الزارو" ثلاثة لغات هى العربية والإنجليزية والروسية، و"الحرملك" يضم عدد كبير من النجوم منهم درة وجمال سليمان وباسل خياط وسلافة معمار وباسم ياخور وسامر المصري ، المسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.



وتدور أحداث المسلسل بين عامي 1513 و1516 في إطار ملحمة تاريخية تحكي تاريخ احتلال الدولة العثمانية لمصر وسوريا، ووصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي العام، وقوة النساء في هذا العصر.



يجدر الإشارة إلى أن "باسل الزارو" شارك في العديد من الأعمال الدرامية كان أبرزها مسلسل "لعبة الموت" 2013، ومسلسل "الإخوة" 2014، ومسلسل "فوق مستوي الشبهات" 2016، و"هذا المساء" 2017.

