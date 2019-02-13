كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| جورج كلوني يسخر من الحرب العالمية الثانية في”Catch-22″

متابعة-سنيار: استنادًا إلى رواية Joseph Heller التي تحمل الاسم نفسه، Catch-22 عبارة عن سلسلة من ستة أجزاء محدودة تجسد “مغامرات” سرب جوي أمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية.

تدور أحداث الرواية حول يوساريان، وهو قاتل محترف من طراز B-25 يلعبه “كريستوفر أبوت”، وهو يناضل من أجل تجنب إكمال مهماته الأكثر خطورة.

سيلعب كلوني دور قائد الوحدة الليفتنانت شيسكوبف، ومن بين الأعضاء البارزين الآخرين: هيو لوري، كايل تشاندلر، وتيسا فيرير.

السلسلة من بطولة وإخراج جورج كلوني، و سيبدأ عرضها ابتداءا من 17 مايو على Hulu.