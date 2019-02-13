غادة عبد الرازق تكشف حقيقة طلاق ابنتها روتانا

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 01:14 صباحاً -
خرجت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن صمتها بعد انتشار شائعات حول طلاق ابنتها روتانا من زوجها حامد الشال، عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية.
ونشرت غادة صورة لابنتها وزوجها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “حبايب قلبى ربنا يخليكم لبعض، ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة اللى ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والشائعات”.
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https://www.instagram.com/p/BtydqyMHiFy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loadingربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة الى ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والإشاعات #بحبكم جداااااا ❤️❤️❤️❤️❤️
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